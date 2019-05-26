Сёмин: болельщики «Локомотива» — нормальные ребята, а не экстремисты

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«В первую очередь хочу поздравить с замечательным сезоном всех, кто имел отношение к команде. В первую очередь болельщиков, думаю, они довольны. Сезон неоднозначный, но хорошо, что было много характера и воли, как сегодня.

Слава богу, что победили сегодня. Это важно для клуба — играть напрямую в Лиге чемпионов. Это большие деньги и остальные регалии. Хорошо, что завоевали кубок перед этим, но после такого было очень сложно играть. Футболисты были уставшими, не зря случились две подряд травмы. Выбрались из сложного положения.

И ещё одно: так, как на финале Кубка, болельщиков наших нельзя встречать. Они нормальные ребята, а не экстремисты. Они нормальные ребята, а им дали худшие места на стадионе, не выпускали долго. Забирали в полицию и не выпускали до самого матча.

Всем болельщикам ещё раз хочу сказать большое спасибо. Мы должны за них заступиться. Те люди, которые поступали с ними в Самаре неправильно, должны нести определённую ответственность», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.