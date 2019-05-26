Хохлов: весь год как сегодняшняя игра — мы не забиваем и пропускаем с рикошетов

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после матча 30-го тура с тульским «Арсеналом» (3:3). Эта игра стала первой для столичного клуба после реконструкции стадиона.

«Поздравляю всех динамовских болельщиков и просто болельщиков остальных клубов с открытием этого прекрасного стадиона! Первую игру нам хотелось завершить победой, но, к сожалению, не получилось — ничья не самый плохой результат, но осадок остался.

Что касается того, что Кардозу во второй половине сезона сильно прибавил, то у любого игрока есть время для адаптации. В первой половине сезона он играл не так ярко — летом он пропустил предсезонку. Но зимой он вписался в коллектив, прошёл предсезонку и стал лучше играть. Он может стать вторым Данни? Хотелось бы, чтобы он стал ещё лучше, чем Данни. Что касается травмы Луценко, то у него, скорее всего, перелом — с рукой проблемы. Но диагноза пока нет.

Подводя итоги сезона, хочется сказать, что мы рассчитывали не на такое место в турнирной таблице, мы не планировали бороться за выживание. Сезон вообще парадоксальный — мы не забиваем свои голевые моменты. Сегодня нам залетело с пенальти и после рикошетов. Весь сезон можно охарактеризовать вот такой сегодняшней игрой.

Оценивая качество газона могу сказать, что он пока не готов на 100 процентов — делали его в пожарном режиме, так что нужно время, чтобы он устоялся — сейчас грунт чуть-чуть мягкий, нужно время, чтобы всё пришло в норму. Что касается вида с тренерской скамейки, то когда стоишь — игра хорошо воспринимается, а когда сидишь — нет.

Благополучное будущее «Динамо»? Улучшения идут, это очевидно, прогресс должен быть. Что касается игроков и контрактов, то мы будем разговаривать и договариваться уже после этой игры», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.