Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо Москва» — «Сатурн». 26 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анюков: руководство «Зенита» сказало провести прощальный матч. Я его и провёл

Анюков: руководство «Зенита» сказало провести прощальный матч. Я его и провёл
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Александр Анюков отметил, что матч 30-го тура РПЛ с «Енисеем» (4:1) стал для него прощальным.

«Мне руководство сказало провести прощальный матч. Я его и провёл. Что будет дальше, не знаю. Спрашивайте у руководства. Самое главное — выиграли. С хорошим настроением пойдем в отпуск. Всех болельщиков поздравляю с чемпионством.

Есть силы на чемпионский парад? Много эмоций, конечно, вышло. Отдельное спасибо за этот сезон главному тренеру — Сергею Богдановичу Семаку. Он вернул меня, доверился мне. Если всё закончится, то я рад, что всё закончилось на хорошей ноте. Чувства были только хорошими! Я очень рад. Планировал отыграть ещё один сезон и завершить. Но не знаю, что будет дальше», — передаёт слова Анюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент