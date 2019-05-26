Анюков: руководство «Зенита» сказало провести прощальный матч. Я его и провёл

Защитник «Зенита» Александр Анюков отметил, что матч 30-го тура РПЛ с «Енисеем» (4:1) стал для него прощальным.
«Мне руководство сказало провести прощальный матч. Я его и провёл. Что будет дальше, не знаю. Спрашивайте у руководства. Самое главное — выиграли. С хорошим настроением пойдем в отпуск. Всех болельщиков поздравляю с чемпионством.
Есть силы на чемпионский парад? Много эмоций, конечно, вышло. Отдельное спасибо за этот сезон главному тренеру — Сергею Богдановичу Семаку. Он вернул меня, доверился мне. Если всё закончится, то я рад, что всё закончилось на хорошей ноте. Чувства были только хорошими! Я очень рад. Планировал отыграть ещё один сезон и завершить. Но не знаю, что будет дальше», — передаёт слова Анюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 26 мая 2019
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