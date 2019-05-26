Сёмин: с Денисовым никакого конфликта нет, но надо учитывать его возраст

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации с полузащитником команды Игорем Денисовым.



«Нет никакого конфликта! Я не вижу никакого конфликта. Игорь очень многое сделал для «Локомотива». 14 лет не выигрывали ничего, он пришёл, стал капитаном. Убрал безразличие из партнёров, был первым помощником старшего тренера. Оказал на психологию команды большое влияние. Он порядочный человек. Да, он самолюбивый.

Жизнь меняется: чуть лучше, играет другой. Он не захотел быть в резерве и принял решение. Мы должны сказать ему спасибо. А продолжится ситуация или нет, не знаю. Как тренер, я им восхищен. Он крепкий человек. Но надо учитывать его возраст. В этой ситуации правых нет. Для меня самый главный принцип: есть группа игроков, каждый раз должен выходить самый сильный. Если этого не будет, то грош цена всем тренировкам и всему остальному. На сегодняшний момент на позиции Денисова есть Баринов. Дальше жизнь покажет. Может, Денисов останется и будет играть лучше", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.