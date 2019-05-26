Кардозу: «Динамо» больше внимания уделило атаке, думаю, болельщикам понравилось

Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу дал комментарий после матча 30-го тура с тульским «Арсеналом» (3:3). 24-летний футболист стал автором первого гола на стадионе столичной команды после реконструкции.
«Очень рад, что удалось забить правый гол. Теперь это новая страница в истории клуба. Спустя десять лет команда вернулась на свой стадион. Испытывал невероятные эмоции от нахождения на поле. Оно очень красивое.
Было важно не проиграть сегодня, с задачей мы справились. Могу выразить только самые искренние слова благодарностям всем болельщикам. Атмосфера была невероятной.
Что касается игры, больше внимания мы уделили атаке, а не обороне. Думаю, что болельщикам должно было понравиться», — передаёт слова Кардозу корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
- 26 мая 2019
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