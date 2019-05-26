Азмун: хотел бы поздравить Чалова с победой в гонке бомбардиров

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подвёл итоги выступления петербургской команды в сезоне-2018/19.



«Всё было здорово! Наше чемпионство — заслуженное. У нас было всё для этого. Хочу поздравить болельщиков „Зенита“ и партнёров по команде.



Не расстроен из-за того, что не смог обогнать Чалова в гонке бомбардиров. Почему я должен быть расстроен? На самом деле я хотел бы поздравить Чалова. Он хороший игрок и заслужил первое место в гонке снайперов. Для меня было важнее чемпионство команды, чем личные цели. Я не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром.



В „Зените“ у меня всё хорошо складывается. Здесь отличная команда и отличные болельщики. Надеюсь, в следующем сезоне хорошо сыграем и в Лиге чемпионов», — передаёт слова Азмуна корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Чалов — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19