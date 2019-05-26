Аленичев объявил об уходе из «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал комментарий поражению от «Зенита» (1:4) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги и объявил об уходе из клуба.

«Болельщикам искренняя благодарность за то, что поддерживали нашу команду на протяжении всего сезона. Некоторые домашние игры мы провели в Тюмени, и многие болельщики ездили на выезды.

Поздравлю сейчас команду в раздевалке, скажу им пару слов. Я из команды ухожу, контракт закончился. Хочу поблагодарить ребят и пожелать им успехов. Честно говоря, мысль одна — просто отдохнуть после тяжелейшего сезона", — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Енисей» завершил текущий розыгрыш чемпионата России на последнем 16-м месте. В 30 сыгранных матчах команда Аленичева набрала 20 очков.