Аленичев объявил об уходе из «Енисея»
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал комментарий поражению от «Зенита» (1:4) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги и объявил об уходе из клуба.
«Болельщикам искренняя благодарность за то, что поддерживали нашу команду на протяжении всего сезона. Некоторые домашние игры мы провели в Тюмени, и многие болельщики ездили на выезды.
Поздравлю сейчас команду в раздевалке, скажу им пару слов. Я из команды ухожу, контракт закончился. Хочу поблагодарить ребят и пожелать им успехов. Честно говоря, мысль одна — просто отдохнуть после тяжелейшего сезона", — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Енисей» завершил текущий розыгрыш чемпионата России на последнем 16-м месте. В 30 сыгранных матчах команда Аленичева набрала 20 очков.
«Енисей» потерпел разгром в игре с «Зенитом» и завершил сезон на последнем месте
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