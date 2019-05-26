Гончаренко — о сезоне-2018/19 для ЦСКА: со стороны тренерского штаба были ошибки

После победы над «Крыльями Советов» (6:0) в матче заключительного тура РПЛ главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о текущем сезоне в исполнении своей команды.

«Вы все ждёте, а интервью с каким-нибудь ресурсом выйдет попозже. Понятно, что мы уже обсудили, наметили пути дальнейшего развития и улучшения игры в следующем сезоне. То, что я сейчас скажу, не какое-то оправдание, а анализ с целью исправления ошибок. Если сравнить те ощущения, что были в августе, когда мы ещё не понимали каркаса команды, какой она будет, и то, что было в декабре, — это совершенно разные вещи. Где на самом деле уровень команды? „Реал“ — это лучший клуб в мире, но сейчас они не в лучшей форме. Мы их обыграли два раза, великолепная историческая победа была на «Сантьяго Бернабеу», но она взгромоздила на наши плечи определённый груз ответственности, потому что все начали от нас многого ждать. Мы внутри пообещали себе, что будем бороться только за первое место, и этим молодые ребята себя дополнительно закрепостили. Мои какие-то действия ещё усугубили эту ситуацию.

Весной мы отдавали все силы, но на выходе результат был не очень хороший. Мы очень много старались, но совершали много потерь. Четвёртое место, пожалуй, мы заслужили.

С нашей, тренерской стороны тоже были ошибки. Первый момент – неопределённость со схемой игры. Второй — стартовый состав должен быть более чётким и понятным, у нас этого не было. На это есть объективные причины: травмы Васина, Эрнандеса и Дзагоева. Мы сильно старались, но из-за нехватки опыта порой не понимали, что такое ритм игры: когда надо придержать мяч – мы атаковали, когда нужно идти вперёд — теряли мяч в простой ситуации. Также не стоит забывать, что у многих игроков, которые провели хороший сезон, ещё год назад не было постоянной игровой практики. Бекао и Влашич сидели на скамейке, Ахметов — в бухгалтерии (у него до сих пор кличка бухгалтер), Обляков меньше играл в «Уфе», чем у нас. В результате мы получили команду, которая на эмоциях сделала большой шаг осенью. Следующие шаги — это долгая, кропотливая работа. Плюс нужно понять, что нам надо усиливаться", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.