Мирзов — о своём будущем: ничего не знаю, будем разговаривать

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов прокомментировал ничейный исход матча с «Динамо» (3:3) в заключительном туре РПЛ.

«Стадион сумасшедший, приятно играть на такой арене с полными трибунами болельщиков. Очень приятно, что именно мы открыли этот стадион. Наших болельщиков тоже было много, и мы порадовали их, сыграв результативную ничью. Думаю, им понравилось. Насчёт моего гола: ударил, попал в ворота и забил. Ничего интересного.

Хорошо, что не проиграли, но игра вообще не давалась. Было очень тяжело, не знаю почему. Поле было очень вязким, не очень хорошего качества. Старались, бились, не хотели проигрывать. Хорошо, что сыграли вничью.

Для меня это самый удачный сезон. Я играл и забивал, в итоге попав в сборную, а команда попала в Лигу Европы. Очень приятно, хороший сезон. Что касается сборной, сейчас поедем и посмотрим. Как нам скажут, так и будем делать. Нам остаётся только работать.

Попадание в Лигу Европы дорогого стоит, такого в истории Тулы ещё не было. Что касается моего будущего, сейчас будем разговаривать. Сейчас я ничего не знаю", — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.