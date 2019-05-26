Сёмин: у «Локомотива» был ужасный календарь для успехов в Лиге чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сказал, что календарь матчей Российской Премьер-Лиги помешал его команде добиться успехов в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
«Я доволен тренерским штабом. Что касается Лиги чемпионов, никогда не говорил, но у нас были очень большие проблемы. Много игроков пришли накануне, когда для совместной подготовки к сезону не хватало времени. Мы потеряли много очков, и чудо, что догнали всю группу лидеров.
У нас был ужасный календарь для успехов в Лиге чемпионов — по 4 игры за 11 дней. Проанализируйте календарь в Нидерландах для «Аякса». Сколько дней между чемпионатом и Лигой чемпионов. Хотя бы три на четвёртый, а лучше недельный цикл. Чтобы конкурировать. Чтобы не летать из Красноярска в Порту играть», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
- 26 мая 2019
-
18:34
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:13
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:28
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:06
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:38