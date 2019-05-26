Ерохин: «Зенит» шаг за шагом шёл к своей цели и заслуженно взял золото

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата России с «Енисеем» (4:1).
«От игры и от сезона в целом самые положительные эмоции. Мы выиграли чемпионство, ни разу не опустились ниже первого места по ходу сезона. Шаг за шагом шли к своей цели и заслуженно взяли золото.
Анюков очень помогает команде и на поле, и вне поля. Он наш капитан и лидер. Его присутствие очень важно для нас.
До чемпионского парада у нас, можно сказать, были репетиции. Хотя всё было очень эмоционально. Чувства — особенные! Нужно получать удовольствие от каждого момента.
Сегодня достаточно хорошо себя чувствовал. Конечно, темп матча был не самым высоким, но я нормально отыграл 90 минут. В физическом плане всё хорошо", — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 26 мая 2019
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