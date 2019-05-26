Чалов: рад, что победил в бомбардирской гонке, спасибо партнёрам по команде

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу команды в матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (6:0), а также своё первое место в бомбардирской гонке.
«Рады порадовать наших болельщиков, хотели закончить на хорошей ноте этот сезон, и получилось. Мы следили за матчем «Спартака», но нам было уже всё равно, кто в том матче победит, мы хотели порадовать болельщиков и наши семьи.
Очень рад, что получилось выиграть в этой гонке, большое спасибо партнёрам по команде и всем, кто поддерживал. В каждой игре хочется забивать голы, и надеюсь, что в следующем сезоне это получится. В концовке Ваньке сказал уже, чтобы он мне отдал пас, чтобы я забил третий, но не получилось, пробил по центру.
Поздравление Гончаренко с рождением дочки после первого мяча? Я об этом думал ещё вчера, а сегодня после гола Ахметов сказал: «Давай, пойдём поздравим», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 26 мая 2019
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