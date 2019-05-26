Красич на трибуне, пародия Арнора на Лингарда и 6:0 «Крыльям». Фото победы ЦСКА

26 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Крылья Советов». Встреча завершилась со счётом 6:0.

Голами в составе московской команды отметились полузащитники Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков, а также защитник Хёрдур Магнуссон и нападающий Фёдор Чалов, оформивший дубль в этой встрече.

ЦСКА обошёл московский «Спартак» в борьбе за итоговое 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. Занимающие 5-е и 6-е места в таблице «Спартак» и тульский «Арсенал» получили право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.