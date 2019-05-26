Гончаренко: установки для Чалова забивать не было, но старались играть на него

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (6:0) в матче заключительного тура РПЛ.

«Бийол выполняет роль нападающего или оттянутого нападающего, потому что у нас многие команды играют в очень закрытый футбол, а для того что вскрыть защиту соперника, нужны такие игроки, как Бийол. Которые могут зацепиться за мяч, побороться, забить на стандартах и помочь у наших ворот. Понятно, что мы его брали как опорного полузащитника, но там нужна другая скорость работы с мячом. Ахметов и Обляков делают это быстрее. Сейчас Бийол полезнее на позиции нападающего. Может быть, в следующем сезоне все обернётся иначе.

Бекао попросил замену из-за травмы. Что касается Влашича и Бекао, у них есть желание остаться в ЦСКА. Надеюсь, что мы этот вопрос утрясём.

Установки для Чалова забивать не было. Но вы могли заметить, что Обляков и Ахметов старались играть на него. Они все хорошие друзья, старались ему помочь стать лучшим бомбардиром. Федя своей работой и своим отношением заслужил", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.