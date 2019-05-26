Шунин: я под впечатлением, у нас лучший стадион
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью с «Арсеналом» (3:3) в матче заключительного тура РПЛ.
«Для болельщиков это был праздник. Много забитых голов, хороший футбол, день удался. Я под впечатлением, у нас лучший стадион. Сегодня нас поддерживало столько болельщиков, сколько я не видел никогда в жизни. Я очень счастлив, рад и горд за то, что играю в „Динамо“. Классно, что трибуны сделали близко к полю. Очень хорошо слышно поддержку болельщиков.
Будем играть хорошо, болельщики будут ходить на наши матчи. Уверен, что в следующем сезоне мы начнём новую историю.
Эпизода с Евгением Луценко, в котором он получил травму, я не видел, что-то с рукой», — передаёт слова Антона Шунина корреспондент «Чемпионата» Пётр Виноградов.
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
- 26 мая 2019
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