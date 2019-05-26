Мусаев: «Краснодар» занял то место, которое заслужил, но мог быть и выше

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче заключительного тура РПЛ.

«Трудно сейчас комментировать матч развёрнуто, потому что много эмоций, много сентиментальных моментов и прощаний. Я считаю, что мы владели большим преимуществом, хорошо контролировали игру и должны были забить раньше и больше. «Рубин» — дисциплинированная команда, они хорошо подготовлены физически, и с ними играть всегда довольно сложно. Тем не менее я рад, что нам удалось одержать победу.

Я считаю, что мы заняли то место, которое заслужили. Могли ли мы быть выше? Да, могли. Несмотря на ряд трудностей, я рад, что все они остались позади и мы хорошо финишировали. У нас впереди интересный сезон, квалификация Лиги чемпионов, а также обновление команды. Нам сейчас нужно немного отдохнуть и с новыми силами вступить в борьбу.

Главная мотивация на сегодня — полный стадион и прощание с нашими лидерами, которые отдали много лет клубу. Больше ничего не нужно было добавлять, ребята сами всё это понимали и в итоге сыграли максимально профессионально. Касаемо матча в Черкизово, когда наш счёт был 0:0, я даже не интересовался развитием событий в Москве. После того как мы забили, я следил и знал, что там счёт тоже был 1:0.

Конечно, Каборе и Перейру нужно были менять, чтобы они получили эти аплодисменты, так было запланировано. Также было запланировано, что они будут капитанами по одному тайму. Повторюсь, что их нужно было заменить, так как так проходят все прощания, но они играли на высоком уровне и провели хороший матч.



Что касается моей лицензии, я сейчас лечу на экзамен, чтобы получить категорию А. Когда я получу категорию PRO, я могу быть главным тренером. Все нюансы и детали я уточню в Москве, но надеюсь, что смогу официально вступить в должность со следующего сезона", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.