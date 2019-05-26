Кононов: доволен ли я своей работой в «Спартаке»? Это не по теме

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).
«Конечно же, мы играли на победу. Вы видели, что у нас не получалось. Были определённые моменты, которые нужно реализовывать, доводить атаки до завершения и не пропускать такие мячи, как сегодня.
Доволен ли я своей работой на посту наставника „Спартака“? Мы разочарованы, что проиграли. Остальное — не по теме.
Большая свобода в центре поля? Наши игроки увлекались атакой и пропускали соперников, которые создавали быстрые атаки», — сказал Кононов на пресс-конференции.
«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне московский клуб будет выступать в Лиге Европы начиная с квалификационного раунда.
- 26 мая 2019
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