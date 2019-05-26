Видео: реакция фанатов ЦСКА на новость о поражении «Спартака»
Болельщики ЦСКА ярко отреагировали на новость о поражении московского «Спартака» в матче 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).
ЦСКА в своём матче разгромил «Крылья Советов» (6:0), а матч «Спартака» завершился немного позже. Таким образом, фанаты узнали результат матч заклятого соперника уже после окончания игры с участием «армейцев».
Благодаря неудаче «Спартака» ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «армейский» клуб стартует в Лиге Европы с группового этапа, а «Спартаку» придётся пробиваться через квалификационный раунд.
Напомним, что в сезоне-2017/18 ЦСКА также опередил «Спартак» в последнем туре. Тогда клубы боролись за 2-3-е места в таблице.
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