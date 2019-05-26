Марио Фернандес — лучший игрок сезона в РПЛ по версии InStat Index

Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index. В среднем за матч 28-летний игрок «армейцев» набирал 307 баллов.
Вторым стал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Его результат — 303 очка. Тройку лучших игроков чемпионата России сезона-2018/19 замкнул нападающий «Зенита» Артём Дзюба с результатом 302 балла.
В первой десятке также оказались: Александр Мартынович («Краснодар») — 300 очков, Никола Влашич (ЦСКА) — 300, Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 299, Вандерсон («Краснодар») — 299, Юрий Газинский («Краснодар») — 298, Виктор Классон («Краснодар») — 296, Леандро Паредес («Зенит») — 294.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Марио Фернандес сыграл 28 матчей. На счету футболиста 1 гол и 8 результативных передач.
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