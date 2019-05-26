Видеообзор сокрушительной победы ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

В матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался с «Крыльями Советов». Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Победу в матче со счётом 6:0 одержали хозяева.

Первый гол в игре был забит уже на 4-й минуте. Гол на счету Фёдора Чалова. На 48-й минуте второй гол в ворота гостей забил Хёрдур Магнуссон. Автором третьего забитого мяча стал Яка Бийол. На 56-й минуте в четвёртый раз «Крылья Советов» огорчил Арнор Сигурдссон. На 73-й минуте Чалов оформил дубль. Точку в игре на 80-й минуте поставил Иван Обляков.

ЦСКА завершил сезон-2018/19 на четвёртом месте в чемпионате России. «Армейцы» получили право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. «Крылья Советов» заняли 13-е место. Самарская команда сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ.