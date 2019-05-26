Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видеообзор сокрушительной победы ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Видеообзор сокрушительной победы ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
Футбол / РПЛ 0

В матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался с «Крыльями Советов». Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Победу в матче со счётом 6:0 одержали хозяева.

Первый гол в игре был забит уже на 4-й минуте. Гол на счету Фёдора Чалова. На 48-й минуте второй гол в ворота гостей забил Хёрдур Магнуссон. Автором третьего забитого мяча стал Яка Бийол. На 56-й минуте в четвёртый раз «Крылья Советов» огорчил Арнор Сигурдссон. На 73-й минуте Чалов оформил дубль. Точку в игре на 80-й минуте поставил Иван Обляков.

ЦСКА завершил сезон-2018/19 на четвёртом месте в чемпионате России. «Армейцы» получили право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. «Крылья Советов» заняли 13-е место. Самарская команда сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ.

Марио Фернандес — лучший игрок сезона в РПЛ по версии InStat Index
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент