Видеообзор сокрушительной победы ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

В матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался с «Крыльями Советов». Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Победу в матче со счётом 6:0 одержали хозяева.
Первый гол в игре был забит уже на 4-й минуте. Гол на счету Фёдора Чалова. На 48-й минуте второй гол в ворота гостей забил Хёрдур Магнуссон. Автором третьего забитого мяча стал Яка Бийол. На 56-й минуте в четвёртый раз «Крылья Советов» огорчил Арнор Сигурдссон. На 73-й минуте Чалов оформил дубль. Точку в игре на 80-й минуте поставил Иван Обляков.
ЦСКА завершил сезон-2018/19 на четвёртом месте в чемпионате России. «Армейцы» получили право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. «Крылья Советов» заняли 13-е место. Самарская команда сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ.
- 26 мая 2019
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