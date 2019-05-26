Прикол Тарасова над Гилей, Сычёв с кубком и проводы Михалика. Фото с «РЖД Арены»
26 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Уфой». Встреча закончилась со счётом 1:0.
«Локомотив», набрав 56 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (56) финишировал третьим. «Железнодорожники» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа, «быки» — с квалификации.
После окончания матча игроки «Локомотива» устроили проводы полузащитнику красно-зелёных Тарасу Михалику, который покидает клуб по окончании сезона, а также отметили победу в финале Кубка России.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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