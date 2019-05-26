Федотов: игра вратаря «Спартака» не позволила нам решить исход матча в 1-м тайме

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:0).

«Стоит сказать, что победа заслуженная. Нужно поблагодарить ребят за очень симпатичный футбол, комбинационный, с обилием голевых моментов. Наверное, только мастерство вратаря „Спартака“ не позволило нам решить исход поединка в первом тайме. Наша реализация моментов оставляла шанс „Спартаку“. Тем не менее во втором тайме было предостаточно эпизодов, где мы могли увеличить счёт и спокойно довести эту игру до конца. Но с таким соперником подобная реализация в любой момент может выйти боком. Команда обладает сильными мастерами и может наказать за расточительность. Слава богу, что боги оказались на нашей стороне. Я думаю, что эта победа была заслуженно нами добыта», — приводятся слова Федотова в официальном «твиттере» «Оренбурга».