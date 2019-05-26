Дзюба — лучший ассистент сезона-2018/19 в РПЛ
Форвард «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России сезона-2018/19.
На счету 30-летнего нападающего сине-бело-голубых в 27 играх Премьер-Лиги 10 результативных передач. Его главные конкуренты в лице полузащитников Юрия Газинского («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо») сделали по 8 ассистов. По 7 голевых передач отдали Раванелли («Ахмат»), Иван Обляков («Уфа»/ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА) и Фёдор Чалов (ЦСКА). На счету Сергея Ткачёва («Арсенал»), Сердара Азмуна («Рубин»/«Зенит»), Себастьяна Дриусси («Зенит»), Отмана Эль-Кабира («Урал») и Алексея Миранчука («Локомотив») — по 6 ассистов.
Отметим, что в 27 играх РПЛ Дзюба также забил 8 мячей, став 11-м в списке лучших бомбардиров чемпионата России.
«Зенит» — самый посещаемый клуб чемпионата России
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