«Зенит» — самый посещаемый клуб чемпионата России

Санкт-петербургский «Зенит» вновь стал самой посещаемой командой России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Домашние матчи петербургского клуба в период с июля 2018-го по май 2019-го посетили 1 млн 119 тыс. 896 болельщиков. Этот показатель является рекордным в истории клуба.

Все мероприятия сезона на «Газпром Арене», включая хоккейные игры и концерт «Ленинграда», собрали аудиторию в 1 млн 364 тыс. 832 зрителя.

«Зенит» стал самой посещаемой командой Российской Премьер-лиги с большим отрывом. Средняя посещаемость матчей клуба составила 48 244 зрителя, что является новым рекордом РПЛ.

Кроме того, «Зенит» по средней посещаемости опережает все европейские футбольные чемпионаты. В немецкой Бундеслиге она составляет 43 148 болельщиков, в английской Премьер-лиге — 37 934, в испанской Ла Лиге — 26 243, в итальянской Серии А — 23 090, во французской Лиге 1 — 22 713.