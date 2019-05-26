Красич: хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА за хорошую встречу

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич побывал на матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (6:0) и поделился мнением об игре «армейцев» и клубном стадионе «ВЭБ Арена».



«Очень классный, современный стадион. Игроки ЦСКА сегодня показали хорошую игру, выиграли с крупным счётом. Встретился с друзьями, которых не видел пару лет. От посещения матча только фантастические эмоции.



Хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА за то, что меня хорошо принимали всегда и так встретили сегодня. Огромное им спасибо! Меня не забыли», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

ЦСКА, набрав 51 очко, финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому «армейцы» в следующем сезоне начнут выступление в Лиге Европы с группового этапа.