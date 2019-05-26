Рейнгольд: Кононов не справился с работой. Он так и не понял, куда попал

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение красно-белых в матче 30-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).



«Во-первых, команда играет плохо. Во-вторых, нет самой команды. В-третьих, надо делать чистку. В конце сезона футболисты должны хотеть себя показать перед руководством клуба. Доказать, что они достойны играть в этой команде, уважают клуб. А по итогам игры «Спартака» складывается впечатление, что игроки приехали на экскурсию посмотреть город Оренбург.

То, что «Спартак» продемонстрировал в этом сезоне, не футбол. Кононов не справился с работой. Он так и не понял, куда попал. Команда мучается. Кононов отвечает за результат, с него и спрос. То ли он профессионально не готов как тренер, то ли не хочет работать в этом коллективе. Это стыд и позор. Почему ЦСКА показывает характер? Сделали праздник болельщикам. «Армейцы» абсолютно заслуженно заняли четвёртое место. Команда никогда не опускалась ниже определённых футбольных рамок. Я их поздравляю!



Футболист должен уважать себя как личность. Если футболист себя не уважает, то зачем он выходит на поле, надевая майку «Спартака»?



«Спартаку» давно пора избавиться от некоторых игроков. Предстоит огромная работа. А кто будет этим заниматься? Кто такой Цорн? Он менеджер приличный? Футбольный агент. Я упрекаю господина Федуна. Пускай подумает над моими словами, если прочитает. То, что он делает с командой, предательство», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.