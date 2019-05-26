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Белоголовцев: ЦСКА имеет прекрасный менеджмент, о «Спартаке» это сказать сложно

Белоголовцев: ЦСКА имеет прекрасный менеджмент, о «Спартаке» это сказать сложно
Футбол / РПЛ 0

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал итоги борьбы за места в зоне еврокубков в РПЛ.

«Борьба за второе и четвёртое места завершилась достойно для болельщиков ЦСКА и «Локомотива». Для болельщиков «Спартака» же очень недостойно.

ЦСКА очень верно строит свою политику. Команда имеет прекрасный менеджмент, о «Спартаке» это сказать сложно. Тренерская чехарда, очень слабая селекция, распри внутри команды, давление болельщиков, иногда абсолютно неадекватное, — всё это плохо влияет на «Спартак», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон в РПЛ на 2-м месте, ЦСКА стал 4-м, а «Спартак» занял 5-е место.

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