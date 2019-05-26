М. Перейра: «Краснодар» навсегда останется в моём сердце

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра попрощался с российским клубом, соглашение с которым у него закончилось.
«Краснодар» навсегда останется в моём сердце. Это клуб, который дал мне очень многое. Вообще, тем, кем я являюсь сейчас, я стал благодаря «Краснодару». В свою очередь, я делал на поле всё, что было в моих силах, выкладывался на все сто процентов в каждом матче и на каждой тренировке. Я всегда буду желать чёрно-зелёным только самого лучшего и всегда буду гордиться тем, что был частью этой команды. Спасибо всем, кто так или иначе связан с клубом. И отдельные, самые горячие слова благодарности и признательности я хочу произнести в адрес наших болельщиков, которые нас так здорово поддерживали все эти годы. Вперёд, «быки»!" — приводит слова Перейры официальный сайт клуба.
- 26 мая 2019
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