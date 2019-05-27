Парад «Зенита» на катере и золотом автобусе и файер-шоу от фанатов. Лучшие фото

26 мая в Санкт-Петербурге состоялся парад «Зенита» в честь победы в чемпионате России сезона-2018/19.
Команда прокатилась на катере по каналу Грибоедова, а позже пересела на чемпионский автобус, выполненный в золотом цвете, и проехала по Невскому проспекту. На всем пути чемпионов России сопровождали болельщики, которые устроили эффектное пиротехническое шоу.
«Зенит» стал чемпионом сезона после поражения московского «Локомотива» в матче 27-го тура с тульским «Арсеналом» (0:2).
К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона.
«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы завоёвывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.
Лучшие фото с парада «Зенита» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента в Санкт-Петербурге.
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