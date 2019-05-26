Теплые проводы Каборе и слёзы Перейры. Лучшие фото с матча «Краснодар» – «Рубин»

26 мая в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над «Рубином» со счётом 1:0.

Победный гол забил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, отправив мяч в ворота «Рубина» на 59-й минуте после передачи нападающего Вандерсона.



«Локомотив», набрав 56 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (56) финишировал третьим. «Железнодорожники» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа, «быки» — с квалификации. ЦСКА обошёл московский «Спартак» в борьбе за итоговое 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. Занимающие 5-е и 6-е места в таблице «Спартак» и тульский «Арсенал» получили право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» – «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.