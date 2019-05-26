Ракицкий — Анюкову: легенда, спасибо тебе!
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поблагодарил партнёра по команде Александра Анюкова, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
«Легенда, спасибо тебе!» — написал Ракицкий в своём «инстаграме», опубликовав совместное фото с Анюковым.
Ранее Анюков сообщил, что матч 30-го тура чемпионата России с «Енисеем» (4:1) стал для него прощальным. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает ближайшим летом.
Напомним, что объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своём сайте обратилось к главе «Газпрома» Алексею Миллеру относительно дальнейшей судьбы защитника команды Анюкова. Фанаты попросили Миллера сохранить Анюкова в составе «Зенита».
36-летний Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года, провёл за клуб 404 матча и забил 13 голов.
Анюков: руководство «Зенита» сказало провести прощальный матч. Я его и провёл
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