Максименко поставил лайк посту со словами «Не слушай тренера, все ошибаются»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поставил лайк посту болельщиков в «Инстаграм», которые поддержали его после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча», — сказано в сообщении болельщиков красно-белых в «Инстаграм».

Фото доступно в "инстаграме" болельщиков «Спартака».

После матча с «Оренбургом» главный тренер московского клуба Олег Кононов заявил, что Максименко допустил две грубые ошибки, которые в итоге повлияли на исход встречи.

Всего в текущем сезоне на клубном уровне Максименко принял участие в 32 играх. В этих матчах 21-летний вратарь пропустил 38 мячей.