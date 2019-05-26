Максименко поставил лайк посту со словами «Не слушай тренера, все ошибаются»
Голкипер «Спартака» Александр Максименко поставил лайк посту болельщиков в «Инстаграм», которые поддержали его после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча», — сказано в сообщении болельщиков красно-белых в «Инстаграм».
Фото доступно в "инстаграме" болельщиков «Спартака».
После матча с «Оренбургом» главный тренер московского клуба Олег Кононов заявил, что Максименко допустил две грубые ошибки, которые в итоге повлияли на исход встречи.
Всего в текущем сезоне на клубном уровне Максименко принял участие в 32 играх. В этих матчах 21-летний вратарь пропустил 38 мячей.
Федотов: игра вратаря «Спартака» не позволила нам решить исход матча в 1-м тайме
- 26 мая 2019
-
23:08
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:08
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:45
-
19:42
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:27
-
19:07
-
19:02
-
18:54
-
18:46
-
18:34
Партнерский контент