«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» выступят в ЛЕ
Завершились матчи заключительного 38-го тура итальянской Серии А, которые определили итоговое представительство от страны в еврокубках.
В Лиге чемпионов от Италии помимо «Ювентуса» и «Наполи», которые обеспечили себе участие в главном европейском клубном турнире досрочно, также выступят «Аталанта», ставшая третьей, и «Интер». Команда из Бергамо в своём последнем матче сезона обыграла «Сассуоло» (3:1), а «Интер» в напряжённом матче с нереализованным Мауро Икарди пенальти вырвал победу у «Эмполи» (2:1).
В Лиге Европы Италию представят «Лацио», ранее ставший обладателем Кубка страны, и «Милан» с «Ромой». «Россонери» в заключительном туре Серии А обыграли СПАЛ (3:2), а римляне вырвали победу в игре с «Пармой» (2:1).
Италия - Серия А. 38-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Аталанта
Бергамо
3 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 – Берарди – 19, 1:1 – Сапата – 35, 2:1 – Гомес – 53, 3:1 – Пашалич – 65
Удаления: нет – Берарди, 45+5, Маньянелли, 83
Италия - Серия А. 38-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Интер М
Милан
2 : 1
Эмполи
Эмполи
1:0 – Кейта – 51, 1:1 – Траоре – 76, 2:1 – Найнгголан – 81
Удаления: Кейта, 90+7 – Перуччини, 90+5
Италия - Серия А. 38-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 21:30 МСК
СПАЛ
Феррара
2 : 3
Милан
Милан
0:1 – Чалханоглу – 18, 0:2 – Кессье – 23, 1:2 – Викари – 28, 2:2 – Фарес – 53, 2:3 – Кессье – 66 (пен)
Италия - Серия А. 38-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Рома
Рим
2 : 1
Парма
Парма
1:0 – Пеллегрини – 35, 1:1 – Жервиньо – 86, 2:1 – Перотти – 89
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