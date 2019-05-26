«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» выступят в ЛЕ

Завершились матчи заключительного 38-го тура итальянской Серии А, которые определили итоговое представительство от страны в еврокубках.

В Лиге чемпионов от Италии помимо «Ювентуса» и «Наполи», которые обеспечили себе участие в главном европейском клубном турнире досрочно, также выступят «Аталанта», ставшая третьей, и «Интер». Команда из Бергамо в своём последнем матче сезона обыграла «Сассуоло» (3:1), а «Интер» в напряжённом матче с нереализованным Мауро Икарди пенальти вырвал победу у «Эмполи» (2:1).

В Лиге Европы Италию представят «Лацио», ранее ставший обладателем Кубка страны, и «Милан» с «Ромой». «Россонери» в заключительном туре Серии А обыграли СПАЛ (3:2), а римляне вырвали победу в игре с «Пармой» (2:1).