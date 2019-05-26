Ярмоленко: с Рианчо мы посылали друг друга после каждой игры, а потом целовались

Украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером киевского «Динамо» Раулем Рианчо, который впоследствии работал в должности исполняющего обязанности наставника московского «Спартака».

«Рауль – хороший специалист, многому научил. То, что он говорил – помогало мне на поле, в плане позиции, в плане распределения сил. Мы с ним после каждой игры друг друга посылали, потом два дня не разговаривали, потом обнимались, целовались, и всё было хорошо до следующей игры. Я не говорю, что это его только заслуга. Вместе с тем тренерским штабом мы дали хороший результат, вышли в 1/8 Лиги чемпионов, выиграли чемпионат, Кубок», — сказал Ярмоленко YouTube-каналу «Бомбардир».