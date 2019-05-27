Дзюба — об уходе из «Спартака»: знал, что всё сделал правильно

Форвард «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём переходе в стан сине-бело-голубых в 2015 году из «Спартака».

«Абсолютно не лукавлю: те настоящие, адекватные болельщики «Спартака», кто мечтал о чемпионстве 16 лет, у кого уже дети выросли, — они заслужили это. Но я и тогда говорил, пусть и не для печати, и сейчас могу сказать вам — никакой злости у меня два года назад не было. И вообще никакого сожаления, что ушёл из «Спартака» и оказался в «Зените». Я знал, что всё сделал правильно. Без всякой зависти или досады. А все те, кто пытался что-то подсчитать, — теперь могут этим заняться. Сам же к этому очень спокойно отношусь. Но для особо злых языков: и «Спартак» выиграл чемпионство, и Суперкубок, и я выиграл чемпионство, два Кубка России и два Суперкубка. То есть всё сделал верно», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».