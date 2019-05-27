Дзюба — о возможном переезде в Англию: тут пока 50 на 50

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал информацию о своём возможном переходе в один из английских клубов.

«Если говорить о слухах, которые отправляют меня в Англию, то тут пока 50 на 50. После сборной многое станет понятно», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне 29-летний нападающий принял участие в 37 матчах. На его счету 13 результативных ударов и 17 голевых передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 13 млн.

Дзюба вызван в сборную России на игры отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).