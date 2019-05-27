Дзюба — о возможном переезде в Англию: тут пока 50 на 50

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал информацию о своём возможном переходе в один из английских клубов.
«Если говорить о слухах, которые отправляют меня в Англию, то тут пока 50 на 50. После сборной многое станет понятно», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне 29-летний нападающий принял участие в 37 матчах. На его счету 13 результативных ударов и 17 голевых передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 13 млн.
Дзюба вызван в сборную России на игры отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
- 27 мая 2019
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
-
00:12
- 26 мая 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:08
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:08
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:45