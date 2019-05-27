Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил фанатов, благодаря которым петербургский клуб вновь стал самой посещаемой командой России.
«У нас потрясающая, фантастическая, космическая, нереальная посещаемость. Я тут узнал, что нас посетило в общем более 1,3 млн человек. Считаю, это очень круто. Мы лучшие в России и одни из лучших в Европе. Так что огромное спасибо болельщикам, тем людям, которые неравнодушны к футболу. Без вас не было бы этого праздника, концерта, потому что мы играем для вас. Когда полные стадионы, это нас очень мотивирует, несёт вперёд. Поэтому вам огромное спасибо. В следующем году надо ещё больше приходить и болеть. Будет Лига чемпионов. Надеюсь, будет ещё один крутой сезон, как этот. Всем удачи, хорошо повеселиться», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».
- 27 мая 2019
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
-
00:12
- 26 мая 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:08
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:08
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:45