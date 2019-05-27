Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил фанатов, благодаря которым петербургский клуб вновь стал самой посещаемой командой России.

«У нас потрясающая, фантастическая, космическая, нереальная посещаемость. Я тут узнал, что нас посетило в общем более 1,3 млн человек. Считаю, это очень круто. Мы лучшие в России и одни из лучших в Европе. Так что огромное спасибо болельщикам, тем людям, которые неравнодушны к футболу. Без вас не было бы этого праздника, концерта, потому что мы играем для вас. Когда полные стадионы, это нас очень мотивирует, несёт вперёд. Поэтому вам огромное спасибо. В следующем году надо ещё больше приходить и болеть. Будет Лига чемпионов. Надеюсь, будет ещё один крутой сезон, как этот. Всем удачи, хорошо повеселиться», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».