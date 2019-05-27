Софийскому ЦСКА грозит исключение из высшего дивизиона чемпионата Болгарии

Самый титулованный клуб Болгарии ЦСКА (София), ведущий борьбу в текущем сезоне за чемпионство с «Лудогорцем», может потерять место в высшем дивизионе страны. Об этом сообщает Sportal.

Скандал в болгарском футболе разгорелся после матча 32-го тура чемпионата страны между «Черно море» и ЦСКА (1:3). Шесть игроков клуба из города Варна были выведены из состава перед следующей игрой команды. Выяснилось, что отстранённые футболисты подверглись проверке на детекторе лжи. Позже они прошли ещё одно аналогичное тестирование на другом детекторе. Игроки подозреваются в получении взятки и сдаче матча софийской команде.

Если эта информация подтвердится, ЦСКА может быть исключен из числа участников еврокубков и высшего дивизиона чемпионата Болгарии.