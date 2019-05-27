Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси провёл свой прощальный матч за римский клуб.
В матче 38-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:1) хавбек вышел на поле в стартовом составе и отыграл 82 минуты. Уходя с поля Де Росси передал капитанскую повязку Алессандро Флоренци.
По окончании матча Де Росси вместе со своей семьей совершил круг почета по стадиону. Игроки «Ромы» надели футболки с номером и фамилией игрока, а в центре поля появился большой баннер, посвящённый хавбеку.
35-летний Де Росси является воспитанником «Ромы», провёл за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 63 забитых мячей и отдал 54 результативные передачи. В составе «волков» хавбек дважды становился обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.
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