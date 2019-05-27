Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе с поста наставника махачкалинского клуба.
«Мне, как тренеру-дебютанту, страшно вылететь в первый же год. На мне многое что останется. Но страшнее всего, что будет дальше. Все это мы поймём, когда со временем произойдут необратимые процессы. С нашей стороны, возможно, это будет звучать кощунственно, но я скажу: мы сделали всё, что смогли и теперь расходимся по домам и будем смотреть, кто нас защитит. Мы были на передовой, делали что могли и теперь отходим в тылы. На первый план должны выйти другие люди, чтобы решить, что будет с клубом.
Сегодня заключительная моя пресс-конференция в лице главного тренера «Анжи». Всем понятно, что я покину это кресло», — приводит слова Адиева пресс-служба «Анжи».
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