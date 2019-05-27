Ярмоленко: Пеллегрини, когда были выборы, спрашивал, правда ли что выиграл комик
Украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко рассказал, что его партнёры по клубу следят за политической ситуацией в Украине.
«Пацаны следят за ситуацией в Украине. Тот же Пеллегрини, когда были выборы, после первого круга подходил, спрашивал, правда ли что в первом туре выиграл комик. Я говорю, да. И после второго круга спрашивал. Пацаны, разумеется, троллят, шутят, приходится отбиваться»,— сказал Ярмоленко YouTube-каналу «Бомбардир».
В девяти матчах чемпионата Англии на счету форварда два гола и результативная передача. Андрей не выходил на поле с 20 октября 2018 года, когда получил травму ахилла в матче с «Тоттенхэм Хоттспур» (0:1), после чего ему была сделана операция.
«Вест Хэм» завершил чемпионат на 10-м месте.
Ярмоленко: с Рианчо мы посылали друг друга после каждой игры, а потом целовались
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