Сборные Италии и Сенегала одержали вторые победы на ЧМ-2019 U20

В Польше состоялись первые матчи второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира. В группе А Сенегал одержал победу над Колумбией благодаря двум реализованным одиннадцатиметровым ударам.

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В другой встрече хозяева турнира разгромили сборную Таити со счётом 5:0. После второго тура у Сенегала 6 очков, у Польши и Колумбии – по 3, у Таити – 0.

В группе В Италия одержала минимальную победу над Эквадором благодаря голу нападающего «Интера» Андреа Пинамонти.

В другом матче Япония разгромила Мексику — 3:0. На счету итальянцев 6 очков, у Японии – 4, у Эквадора – 1, у Мексики – 0.

В 2017 году победителем молодёжного чемпионата мира впервые в истории стала сборная Англии, обыгравшая Венесуэлу (1:0).