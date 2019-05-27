Рибери расплакался во время прощания с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, не смог сдержать эмоции на праздничном параде мюнхенцев.

«Это были великолепные 12 лет. Мы выигрывали вместе, праздновали вместе. Спасибо вам за всё, я люблю вас», — обратился француз к болельщикам.

Видео можно посмотреть в «твиттере» BR Sport.

Ближайшим летом у Рибери истекает срок действия контракта с «Баварией». В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет. В 2007 году трансфер игрока из «Марселя» обошёлся немецкому гранду в € 30 млн.

Всего в составе «Баварии» 36-летний футболист сыграл 425 матчей, забил 124 мяча и сделал 182 результативные передачи. В общей сложности с командой он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.