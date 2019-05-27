«Спартак» установил клубный антирекорд по голам
В заключительном туре чемпионата России «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб установил также антирекорд по голам, забив только 36 мячей. Ранее худший показатель был зафиксирован в 2003 году – 38 голов.
Чемпионом России с 64 очками стал «Зенит», «Спартак» отстал на 15 баллов. После 30-го тура московский клуб пропустил вперёд себя ЦСКА и в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы начиная с квалификационного раунда.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Спартак» вылетел в четвертьфинале Кубка России, проиграв «Уралу» (2:2, 0:1), не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов, а также занял последнее место в группе Лиги Европы.
«Фратрия» — «Спартаку»: ваше безволие станет легендой
- 27 мая 2019
-
08:20
-
08:05
-
07:47
-
07:30
-
07:07
-
06:50
-
06:21
-
06:02
-
05:46
-
05:25
-
05:13
-
03:55
-
03:44
-
03:00
-
02:05
-
00:54
-
00:49
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
-
00:12
- 26 мая 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:08
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:08
Партнерский контент