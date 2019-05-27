«Спартак» установил клубный антирекорд по голам

В заключительном туре чемпионата России «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб установил также антирекорд по голам, забив только 36 мячей. Ранее худший показатель был зафиксирован в 2003 году – 38 голов.

Чемпионом России с 64 очками стал «Зенит», «Спартак» отстал на 15 баллов. После 30-го тура московский клуб пропустил вперёд себя ЦСКА и в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы начиная с квалификационного раунда.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Спартак» вылетел в четвертьфинале Кубка России, проиграв «Уралу» (2:2, 0:1), не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов, а также занял последнее место в группе Лиги Европы.