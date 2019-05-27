«Ахмат» объявил об уходе Мохаммади и Балая
Встреча 30-го тура РПЛ против «Ростова» последней за «Ахмат» для защитника Милада Мохаммади и нападающего Бекима Балая. У футболистов истекают сроки трудовых соглашений. Мохаммади перешёл в грозненский клуб зимой 2016 года, сыграв о официальных турнирах свыше 80 матчей и забив три гола.
Балай защищал цвета грозненского клуба с лета 2016 года. Он провел за «Ахмат» 64 матча, в которых забил 12 голов.
«Мы выражаем огромную благодарность Миладу Мохаммади и Бекиму Балаю за годы, проведенные в «Ахмате». Желаем им удачи, долгой, счастливой карьеры. Спасибо вам, ребята!», — говорится на официальном сайте «Ахмата».
По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял в таблице Российской Премьер-Лиги восьмое место.
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