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Зинченко: тренер «Ман Сити» интересовался мнением об одном игроке «Динамо» К

Зинченко: тренер «Ман Сити» интересовался мнением об одном игроке «Динамо» К
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что тренер английского клуба Микель Артета общался с ним об одном из футболистов киевского «Динамо».

«Слежу за «Динамо», так как это главный конкурент «Шахтёра». Радует, что там играет много воспитанников. Ребята растут. Открою секрет: недавно Микель Артета интересовался моим мнением относительно одного игрока «Динамо». И в конце добавил, что ему надо уезжать из этого чемпионата. Этот игрок – мой конкурент по позиции», – сказал Зинченко в эфире передачи «Великий футбол».

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Его трансфер стоил «горожанам» € 2 млн. Действующий контракт футболиста с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.

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