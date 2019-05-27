Пираты украли деньги «Боки Хуниорс» за переход Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ»

В Аргентине ведётся расследование по поводу перехода полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ», сообщает Infobae. По информации издания, согласно правилам ФИФА, часть денег за трансфер должен был получить «Бока Хуниорс», воспитавший Паредеса. Французский клуб должен был выплатить первую часть в размере € 520 тыс. в марте, но деньги не пришли.

В ходе разбирательства выяснилось, что эта сумма поступила на счёт в Мексике после прохождения через счёт в Нью-Йорке. Предполагается, что речь идёт о деятельности интернет-пиратов. Расследование продолжается.

Представители «Боки Хуниорс» конфисковали компьютеры сотрудников, которые вели переписку с «ПСЖ».

Паредес перешёл в «ПСЖ» в конце января текущего года, сумма трансфера составила порядка € 47 млн. С тех пор он сыграл в составе клуба 22 матча и отметился двумя результативными передачами.