Гасперини: «Аталанта» будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход в Лигу чемпионов.

«О попадании в Лигу чемпионов мы даже мечтать не могли. С нами никогда такого не случалось. Это то, что мы сделали достойным образом. Думаю, что «Аталанта» в следующем сезоне очень достойно будет выглядеть в Лиге чемпионов», — цитирует главного тренера «Аталанты» Football Italia.

В Лиге чемпионов от Италии помимо «Ювентуса» и «Наполи», которые обеспечили себе участие в главном европейском клубном турнире досрочно, также выступят «Аталанта», ставшая третьей, и «Интер». Команда из Бергамо в своём последнем матче сезона обыграла «Сассуоло» (3:1), а «Интер» в напряжённом матче вырвал победу у «Эмполи» (2:1).

«Аталанта» продемонстрировала лучший результат в истории клуба.