В Италии 14-летний футболист снял шорты перед судьёй-девушкой

В Италии во время матча между подростковыми командами произошёл скандал. На протяжении всей игры между «Трепорти» и «Миранезе» родители футболистов оскорбляли девушку-судью, работавшую на этой встрече.

Как сообщает Gazzettino, в один момент 14-летний футболист пошёл на провокацию, сняв шорты перед арбитром. Это случилось во время выполнения углового удара, когда он снял шорты и крикнул судье: «Давайте посмотрим, хватит ли у вас смелости удалить меня». За этот поступок игрок получил красную карточку, что вызвало среди родителей ещё более бурное негодование.

Отмечается, что во время матча около 20 родителей игроков «Трепорти» оскорбляли судью, предлагая ей посвятить себя самой старой профессии в мире, а не работать в футболе.

В настоящее время 22-летней девушке оказывают психологическую помощь, а в местную федерацию футбола были отправлены соответствующие документы для принятия мер против футболиста.