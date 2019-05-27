«Ахмат» продлил контракт с Мбенге

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге подписал новый контракт со своим клубом. Как сообщает официальный сайт грозненской команды, новое соглашение с сенегальским футболистом рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Мбенге провёл 25 матчей (10 — в основном составе), в которых забил пять мячей.

За «Ахмат» Мбенг выступает с весны 2015 года, забив в общей сложности голов в чемпионате страны 20 мячей. В 2013-2015 годах выступал в чемпионате Габона за клуб «Сапен», а в сезоне-2013/14 стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15 забитыми голами.

По итогам минувшего сезона подопечные Рашида Рахимова заняли в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги восьмое место, набрав 42 очка.